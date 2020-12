Massentests - Über 325.000 Teilnehmer kurz vor Schluss in OÖ

27,5 Prozent Teilnehmerrate inklusive Polizisten und Lehrer - 24 Todesfälle am Montag gemeldet

In Oberösterreich haben bis Montag, 17 Uhr, 315.281 Menschen an den Corona-Massentests teilgenommen, 1.243 positive Fälle wurden entdeckt. Inklusive der in den vergangenen Tagen getesteten 3.135 Polizisten und 25.953 Pädagogen komme man auf 344.369 durchgeführte Tests, was eine Teilnahmequote von 27,5 Prozent bedeute, hieß es beim Land, und 1.306 entdeckte Infektionen. Das entspricht einer Positivrate von 0,38 Prozent.

Die Tests laufen noch bis 20 Uhr, eine endgültige Bilanz soll erst am Dienstag vorliegen. Die bereits ausgewerteten PCR-Tests der ersten drei Tage bestätigen zu 77 Prozent die positiven Ergebnisse. Die Geschlechterbilanz war ziemlich ausgewogen, besonders rege beteiligt haben sich die 50 bis 70-Jährigen.

"Jede entdeckte Person, die das Virus ohne es zu wissen in sich trägt, ist entscheidend, wenn wir Infektionsketten effektiv durchbrechen oder erst gar nicht aufkommen lassen möchten", lobte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) alle, die sich beteiligt haben. Das Land Oberösterreich will auch vor Weihnachten kostenlose Schnelltests anbieten.

Seit Sonntag wurden in Oberösterreich 543 Neuinfektionen registriert, damit zählt man im Bundesland derzeit 4.669 Fälle. Zudem wurden am Montag 24 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die Betroffenen waren zwischen 51 und 93 Jahre alt.