Massentests - Über 97.000 Vorarlberger getestet

408 Proben fielen positiv aus

Seit Freitag sind in Vorarlberg im Rahmen der Corona-Massentestungen 97.312 Personen (Stand: Sonntag, 12.00 Uhr) per Antigen-Test auf das Coronavirus getestet worden. 408 der Proben - 0,42 Prozent - fielen positiv aus, war dem Dashboard des Landes zu entnehmen. Für den Sonntag waren im Lauf des Tages noch mehrere tausend Anmeldungen eingegangen.

Lagen am Sonntag um 9.00 Uhr zunächst 12.562 Anmeldungen vor, so waren es drei Stunden später 15.501. Weiter baten Politik und Rotes Kreuz um rege Teilnahme, zur Not auch ohne Anmeldung (www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet bzw. Tel. 05574/601-600). Die Beibringung der E-Card bzw. eines Identitätsnachweises genügte.

Für alle drei Testtage seit Freitag wurden 104.885 Anmeldungen geleistet. Bezogen auf die Zahl der Testberechtigten (344.916) entsprach das einer Quote von 30,41 Prozent.