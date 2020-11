Massentests - Vier Standorte in St. Pölten

VAZ, Saal der Begegnung beim Bahnhof, Kulturhaus Wagram und FH

In St. Pölten werden die Corona-Massentests am 12. und 13. Dezember an vier Standorten stattfinden. Nach Angaben des Rathauses der niederösterreichischen Landeshauptstadt vom Montag sind das VAZ, der Saal der Begegnung beim Bahnhof, das Kulturhaus Wagram und die FH auserkoren worden. Die Registrierung ist ab 7. Dezember unter www.testung.at möglich.

Laut Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) laufen die Planungen auf Hochtouren. Alle St. Pöltnerinnen und St. Pöltner würden in den kommenden Tagen schriftlich "über den genauen Ablauf und Modus verständigt". Dadurch soll die Organisation - mit zugewiesenem Standort und Uhrzeit - "für dieses umfangreiche Vorhaben besonders effizient und sicher gestaltet werden".

Wiener Neustadt, die nach Einwohnern zweitgrößte Gemeinde des Landes, testet vom 12. bis 15. Dezember. Es wird laut Magistrat acht Standorte geben. Die Bevölkerung werde ebenfalls schriftlich informiert. Zudem wurde am Montag auf den Link www.wiener-neustadt.at/covidtest verwiesen.