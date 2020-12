Massentests - Weiter wenige positive Testergebnisse in Vorarlberg

Freitagmittag lagen in Vorarlberg 106 positive Resultate bei 26.088 durchgeführten Kontrollen vor

In Vorarlberg waren Freitagmittag bereits über 30 Prozent der bis Sonntagabend angemeldeten Tests durchgeführt. Um 12.00 Uhr lagen bei 26.088 absolvierten Kontrollen 106 positive Testergebnisse vor. Damit schien sich der erste Trend zu einer sehr niedrigen Positivrate - vier Promille - fortzusetzen. Bis 17.00 Uhr standen 25.000 weitere Tests an, anschließend sollten die Betroffenen positiver Antigen-Tests zur Absicherung noch einen PCR-Test absolvieren.

Der zuständige Landesrat Christian Gantner (ÖVP) zeigte sich mit dem Ablauf der Massentestungen zufrieden, dieser funktioniere reibungslos. Vorarlberg sei von den im übrigen Bundesgebiet auftretenden EDV-Problem nicht betroffen, weil das Land eine eigene, separate Lösung gewählt habe.

In Vorarlberg stehen 80 Stationen in 43 Gemeinden zur Testung zur Verfügung, rund 1.600 Personen stehen dafür im Einsatz. Gantner erneuerte seinen Appell zur Teilnahme und betonte, dass Anmeldungen nach wie vor online als auch per Telefon unter 05574/601-600 möglich seien. "Helfen Sie uns, Infektionsketten zu durchbrechen und die Infektionszahlen zu senken", betonte er.

Bis Freitagmittag hatten sich 83.302 zum Massentest angemeldet. Das entsprach 24,2 Prozent der Testberechtigten. Während für heute, Freitag, 51.200 Anmeldungen vorlagen, waren es für Samstag 25.162 und für Sonntag 7.121. Lediglich in sechs Kleingemeinden lag die Anmeldequote über 30 Prozent.