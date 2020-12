Massentests - Weiter wenige positive Testergebnisse in Vorarlberg

Rate der positiven Resultate blieb am Samstagvormittag im Bereich von 0,37 Prozent

Die Corona-Massentests in Vorarlberg sind am Samstag wie geplant ab 7.00 Uhr fortgeführt worden. Für Samstag waren 30.553 Personen (Stand: 9.00 Uhr) zur Testung angemeldet, nachdem am Freitag über 52.000 Personen eine der landesweit 80 Teststationen aufgesucht hatten. Die Rate der positiven Testergebnisse blieb vorerst weiter niedrig im Bereich von 0,37 Prozent.

Bis 9.00 Uhr lagen die Ergebnisse von 59.549 Antigen-Tests vor, lediglich 221 davon fielen positiv aus. Am Freitagabend hatten aus knapp über 52.000 durchgeführten Tests 192 positive Ergebnisse resultiert. Anmeldungen waren auch am Samstag nach wie vor online wie auch per Telefon unter 05574/601-600 möglich. Die Anmeldequote für alle drei Tage lag zunächst bei 26,8 Prozent (92.296 Personen).