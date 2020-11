Massentests - Wien sieht viele offene Fragen

Noch Unverständnis über Ablauf des Großprojekts

Wenig zufrieden ist das Bundesland Wien mit dem Ergebnis der vom Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einberufene Videokonferenz mit den Landeshauptleuten zum Thema Massentests am Montagabend. "Kurz zusammengefasst: Es blieben mehr Fragen offen als es Antworten gegeben hat", hieß es am Dienstag aus dem Büro von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf APA-Anfrage. Noch gebe es Unverständnis bzw. kaum Information, wie das Großprojekt letztendlich ablaufen solle.

Von Wiener Seite sei zu Beginn der virtuellen Sitzung ein Fragenkatalog vorgebracht worden, wovon aber nach Ende des Zusammentreffens "sehr viele, ganz zentrale und wesentliche Fragen" ungeklärt geblieben seien. Dazu zählt beispielsweise die Frage nach der Verantwortlichkeit: "Wer trägt die Gesamtverantwortung für das Projekt? Wer hat den Lead? Bundeskanzleramt oder Gesundheitsministerium?"

Grundsätzlich sei es Wien auch wichtig zu unterstreichen, dass die geplanten Massentests "im Einklang" mit der bereits sehr offensiven Teststrategie im Bundesland stehen müssen was die Kapazitätserfordernisse betreffe, hieß es. Im Schnitt würden in der Bundeshauptstadt aktuell rund 7.000 Tests pro Tag durchgeführt werden. An der laufenden Teststrategie wolle man nichts ändern, abgesehen von Anpassungen an aktuelle Gegebenheiten.

Insgesamt gebe es noch ein Unverständnis über den Ablauf des geplanten Großprojekts und dessen Planung. Viele Fragen, die "letztendlich die Länder stemmen sollten", seien weiter offen - angefangen von der Logistik bis hin zu rechtlichen Fragen und Haftungen.