Massentests - Zeitplan in Wien 2 - Prozedere dauert knapp 20 Minuten

Allein in der Stadthalle 20.000 Testungen möglich - Laut Anschober auch mehrsprachige Anmelde-Hotline geplant - Datenschutzkommission nach IT-Problemen verständigt - BILD VIDEO

Die Kräfte für den Massentest-Einsatz bereitzustellen, sei eine große Herausforderung für das Bundesheer, betonte Generalstabschef Robert Brieger beim Probelauf in der Wiener Stadthalle. Wobei es genaugenommen schon der Ernstfall ist. Denn es werden dort bereits jene Menschen untersucht, die ab morgen im Einsatz sind - also vor allem Soldaten, aber auch zivile Helfer. 220 sollen das heute sein. Die Prozedur für Besucher wird insgesamt knapp 20 Minuten dauern.

In der Stadthalle wurde zu diesem Zweck ein Einbahnsystem mit verschiedenen Aus- und Eingängen errichtet. Die Gäste erhalten beim Eintritt eine FFP2-Maske. Mit dieser dürfen sie sich dann in die "heiße Zone" im Inneren der Stadthalle begeben. Im Zentrum der großen Halle D, also dort, wo sich bei großen Konzerten der Stehplatzbereich befindet, wurden einzelne Bereiche mit Heeresplanen abgetrennt.

Die Szenerie erinnert auf den ersten Blick an eine Festwochen-Performance: In den jeweiligen Boxen sitzen an einzelnen Tischen maskierte Menschen in weißen oder blauen Ganzkörperschutzanzügen. Die eintreffenden Probanden begeben sich von einer Station zur anderen, um ihre Daten abzugeben, sich auf Anordnung zu schnäuzen, den Testabstrich über sich ergehen zu lassen, zu warten und das Testergebnis zu erfahren.

Ist dieses negativ, ist die Sache erledigt. Ist der Antigen-Schnelltest positiv, muss man sich zur PCR-Teststation begeben. Dieser Bereich wird nicht vom Bundesheer, sondern von der Wiener Gesundheitsbehörde betreut. 20.000 Menschen sollen in der Stadthalle pro Tag getestet werden können.

Menschen, die sich zu einem der Wiener Standorte begeben, müssen sich zuvor online anmelden. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bekräftigte heute, dass auch an der Einrichtung einer Telefonhotline gearbeitet wird. Diese soll mehrsprachig angeboten werden. Die Ursachen für die IT-Probleme im Online-System würden derzeit von der zuständigen Firma geklärt, berichtete er. Man habe auch sofort die Datenschutzkommission verständigt, da Gesundheitsdaten besonders sensibel seien.

Die Anwesenden appellierten am Donnerstag einmal mehr zu einem Besuch der Teststraßen. "Nehmen wir gemeinsam diese Testmöglichkeit wahr", sagte etwa Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Auch Gesundheitsstadtrat Hacker befand: "Ich glaube, das ist eine wichtige Maßnahme."