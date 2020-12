Massentests - Zeitplan in Wien hält, Start am Freitag 1

Am Donnerstag erster Probebetrieb in der Stadthalle - Anschober: Mittlerweile doch sehr deutlich sinkende Zahlen in Österreich, aber: "In Summe sind Zahlen noch beachtlich hoch"

In Wien hat am Donnerstag in der Stadthalle der Probebetrieb für die am Freitag beginnenden Massentests gestartet. Im Rahmen eines Pressetermins wurden vom mit der Durchführung beauftragen Bundesheer die Organisation und die Abläufe präsentiert. Daran nahmen auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) teil. Hacker betonte: "Ich bin sehr zufrieden, dass wir den Zeitplan einhalten können."

Anschober nutze die Gelegenheit, um einen Überblick über das aktuelle Infektionsgeschehen in Österreich zu geben. "Wir haben die Situation, dass wir mittlerweile doch sehr deutlich sinkende Zahlen in Österreich haben. Auch heute wieder geht der Trend nach unten. Wir sehen, dass wir konstant sinken. Das ist genau das Ziel gewesen. Wir sinken allerdings in einem relativ langsamen Tempo. Das heißt, in Summe sind die Zahlen noch beachtlich hoch, sehr hoch sogar." Der Minister ermahnte, dass dieser Trend in den nächsten Tagen und Wochen "sehr konsequent" fortgesetzt werden müsse.

Ab morgen, Freitag, bis zum 13. Dezember können sich die Wienerinnen und Wiener an drei Standorten testen lassen. Die Testzentren sind neben der Stadthalle in der Messe Wien und der Marx-Halle eingerichtet. Insgesamt werden 286 Testlinien für Schnelltests und 20 für PCR-Tests installiert. Der Betrieb findet täglich von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. Die Kapazität an den drei Standorten sind insgesamt für bis zu 150.000 Testungen pro Tag ausgelegt.

Die Terminvereinbarung ist obligatorisch und ist unter "www.oesterreich-testet.at" möglich. Dort müssen Name, Adresse, Sozialversicherungsnummer und auch eine Kontaktmöglichkeit angegeben werden. Das Testergebnis kann man sich entweder per Mail oder per SMS schicken lassen. Die Anmeldeplattform ist gestern, Dienstag, vorübergehend aufgrund einer Datenleck-Gefahr vorübergehend von Netz genommen worden. Mittlerweile sind die Probleme behoben worden und Anmeldungen sind wieder möglich.