Massenvergewaltigungen während Gefängnisaufstands im Kongo

Weibliche Häftlinge über Tage hinweg von Mitinsassen vergewaltigt

Bei einem Gefängnisaufstand in der Demokratischen Republik Kongo sind mindestens 20 weibliche Häftlinge Opfer von Massenvergewaltigungen geworden. Der Aufstand in einer Haftanstalt im südkongolesischen Lubumbashi brach während eines Milizenangriffs auf die Stadt aus, wie Staatsanwalt Teddy Katumbo der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag sagte. Zuvor hatte Radio France Internationale (RFI) über den Vorfall berichtet, der sich bereits Ende September ereignete.

Dem Radiobericht zufolge wurden die Frauen über drei Tage hinweg mehrfach vergewaltigt, einige von rund 20 Häftlingen. Die Gefängnisverwaltung hatte demnach die Kontrolle über die Einrichtung verloren und konnte sie erst nach drei Tagen wiedererlangen.

Von 25 befragten Frauen hätten 21 angegeben, Opfer sexueller Gewalt geworden zu sein, berichtete Staatsanwalt Katumbo. Nach Angaben der Gefängnisverwaltung wurden alle rund 50 Frauen in der Haftanstalt vergewaltigt. 15 Häftlinge wurden laut Katumbo wegen Vergewaltigung, Brandstiftung, Sachbeschädigung und anderer Verbrechen angeklagt.

Nach Angaben der Sonderberaterin des Präsidenten für sexuelle Gewalt, Chantal Yelu Mulop, haben die Frauen bis heute keine medizinische, rechtliche oder psychologische Hilfe erhalten. Der Hilfsorganisation Justicia zufolge leiden einige der Betroffenen noch immer unter Unterleibsschmerzen und Blutungen.