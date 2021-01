Mattarella übernimmt Steuer bei Italiens Regierungsverhandlungen

Der zurückhaltende Präsident steht vor großer Herausforderung

Dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella stehen anstrengende Tage bevor. Nach dem Rücktritt von Regierungschef Giuseppe Conte am Dienstag kommt auf den Staatschef nun in einer heiklen politischen Phase erneut die Aufgabe als Krisenmanager zu. Der zurückhaltende 79-Jährige, der sonst das Rampenlicht meidet, ist nun der wichtigste Akteur in der aktuellen Regierungskrise.

Der seit 2015 amtierende Staatschef startet am Mittwochnachmittag politische Konsultationen, um einen Ausweg aus der Regierungskrise in Rom zu finden. Alle Augen sind auf Mattarella gerichtet, der sich als neutraler "Schiedsrichter" bei der Suche nach Wegen aus dem politischen Wirrwarr betrachtet. Er muss die Schwergewichte der italienischen Parteien treffen und entscheiden, wie es in Rom weitergehen soll.

Der italienische Präsident, der laut Verfassung nur über beschränkte Kompetenzen verfügt und hauptsächlich eine Notar-Funktion innehat, indem er vom Parlament verabschiedete Gesetze unterzeichnet, kann den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen oder Neuwahlen ausschreiben, sollte er feststellen, dass es unmöglich ist, ein neues Kabinett zu bilden. Erwartet wird, dass Mattarella Conte den Auftrag für die Bildung seines dritten Kabinetts erteilt. Conte hatte bereits im September 2019 einen Koalitionswechsel überstanden.

Seit den Parlamentswahlen im März 2018 hat der Katholik bereits öfter eine aktive Rolle in den politischen Geschehnissen gespielt. 85 Tage lang dauerten die schwierigen Verhandlungen, bis im Juni 2018 die Populisten-Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung mit Conte als Quereinsteiger an der Spitze aus der Taufe gehoben wurde. Nur ein Jahr später folgte eine Regierungskrise, nachdem Lega-Chef Matteo Salvini die Koalition sprengte um Neuwahlen zu erzwingen. Erneut sondierte Mattarella und erteilte im Sommer 2019 Conte den Auftrag zur Bildung einer Mitte-Links-Regierung aus Fünf Sternen und PD erteilt.

Wie Mattarella in der aktuellen Regierungskrise vorgehen wird, ist noch unklar. Eine neue Regierungsmehrheit im Parlament auf die Beine zu stellen, könnte sich als kompliziert erweisen. Der Sizilianer wird all sein diplomatisches Geschick aufwenden müssen, um Italien ein langes politische Vakuum und vorgezogene Parlamentswahlen in Zeiten der Pandemie und der akuten Wirtschaftskrise zu ersparen.

Sollte Conte keine neue Regierungsmehrheit zustande bringen, könnte Mattarella eine Einheitsregierung einsetzen, die den Recovery Plan, das milliardenschwere Wiederaufbauprogramm mit EU-Geldern, umsetzt. Eine Wiederbelebung der Koalition aus PD, Fünf Sternen und Matteo Renzis Italia Viva, die Italien in den vergangenen 16 Monaten regiert hat, scheint eher unwahrscheinlich.