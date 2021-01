Mattersburg - Claudia Schlager folgt Salamon als Bürgermeisterin nach

Schuldirektorin und Landtagsabgeordnete wird im Herbst Stadtchefin

Claudia Schlager wird im Herbst Ingrid Salamon (SPÖ) als Mattersburger Bürgermeisterin nachfolgen. Salamon hatte vor kurzem bekannt gegeben, dass sie bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterin 2022 nicht mehr antreten wird. Für sie ist Schlager die "beste Nachfolgerin", hieß es am Samstag in einer Aussendung der Stadtpartei.

Schlager wurde bei einer Klausur der SPÖ Mattersburg/Walbersdorf zur designierten Nachfolgerin gewählt. "Mit Claudia Schlager können die Mattersburgerinnen und Mattersburger sicher sein, dass der erfolgreiche Weg unserer Heimatstadt fortgesetzt wird", erklärte Salamon, frühere SPÖ-Klubchefin im Landtag. Sie sei eine "höchst professionell agierende, sehr sozial denkende" Frau.

Schlager ist Direktorin der Polytechnischen Schule in Mattersburg, Stadträtin und SPÖ-Landtagsabgeordnete. In der Aussendung bedankte sie sich bei Salamon: "Was sie in den letzten 21 Jahren für Mattersburg geleistet hat, kann man nicht genug wertschätzen." Schlager kündigte an, die Zusammenarbeit mit allen Parteien "freundlich, sachlich und professionell" anzulegen.