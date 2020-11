Matura - Faßmann: "Regeln nicht dogmatisch durchziehen"

Bei Verschlechterung der Infektionslage könne man auch über mündliche Matura sprechen

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) begründet die Änderungen bei der Matura mit der Umstellung auf Distance Learning in den vergangenen Wochen. "Die Abschlussklassen haben ein Recht zu wissen, dass wir die Bedingungen human gestalten", so der Minister am Freitag vor Journalisten. "Wir haben auch schon heuer bewiesen, dass wir die Maturaregeln nicht dogmatisch durchziehen, sondern bereit sind, diese situationsbezogen anzupassen."

Die Maturanten hätten eine schwierige Zeit hinter sich. "Das letzte Sommersemester war nicht das, was man sich erwartet hat. Auch jetzt ist der Schulbeginn nach dem Oktober nicht das Optimale, weil die Präsenzlehre dem Distance Learning sicher überlegen ist", betonte Faßmann.

Wie heuer wird die Arbeitszeit bei der schriftlichen Matura auch 2021 um eine Stunde verlängert - damals aufgrund der Belüftung der Räumlichkeiten. Das sei aber auch stressvermindernd gewesen, meinte Faßmann. Daher bleibe man im kommenden Jahr dabei, unabhängig von der Infektionslage.

Anders als 2020 soll die mündliche Matura im kommenden Jahr aber verpflichtend stattfinden - heuer war sie nur optional. Für eine Streichung bestehe derzeit kein Grund, betonte Faßmann. Auf die Einschränkungen durch das Distance Learning reagiere man mit der Möglichkeit zur Stoffreduktion um ein Drittel. "Das hat den Sinn, Themen rausnehmen zu können, die man nicht unterrichtet hat oder wenn man sieht, dass sich ein bestimmtes Gebiet nicht mehr ausgeht."

Je nach Infektionslage könnte es aber auch hier noch Änderungen geben: "Wenn das Sommersemester unerfreulich wird, dann ist die mündliche Prüfung etwas, worüber wir noch sprechen können."