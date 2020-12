Mayr-Melnhof - Deutsche Bank erhöht Kursziel auf 180 Euro

Kaufempfehlung "Buy" bestätigt

Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Mayr-Melnhof von 151,00 auf 180,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Matthias Pfeifenberger unverändert beibehalten.

Mayr-Melnhof Karton hat in der Vorwoche bekannt gegeben, die finnische Kotkamills Group Oyj um rund 425 Mio. Euro zu erwerben. Mit Blick auf den Umfang der Synergien sowie die signifikanten Kapazitätsspielräume und unter Einbeziehung des mittelfristig markanten Margenverbesserungs-Potenzials, sollte dieser Deal aus Sicht der Deutsche-Bank-Experten sehr viel Sinn machen.

Am Montag im Frühhandel an der Wiener Börse notierten die Mayr-Melnhof-Titel mit plus 1,52 Prozent bei 160,60 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)