Mayr-Melnhof - Deutsche Bank erhöht Kursziel von 180 auf 200 Euro

Kaufempfehlung "Buy" bestätigt

Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der Mayr-Melnhof von 180 auf 200 Euro nach oben gesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Matthias Pfeifenberger bestätigt.

Nur Monate nach der Akquisition von Kotkamills, hat es Mayr-Melnhof unter dem neuen CEO Peter Oswald geschafft einen weiteren "game-changing deal" zu unterzeichnen, hieß es vonseiten der Deutsche Bank-Experten.

In der Vorwoche war bekannt geworden, dass die Mayr-Melnhof Karton AG die polnische Kartonfirma Kwidzyn von der International Paper Holding um 670 Mio. Euro mit 2.300 Mitarbeitern kauft.

Am Freitag notierten die Mayr-Melnhof-Titel an der Wiener Börse zuletzt mit plus 6,62 Prozent bei 174,00 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)