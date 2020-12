Mayr-Melnhof Karton investiert 100 Mio. Euro am Standort Frohnleiten

Bis Ende 2022 Modernisierung der Maschinen - 570 Mitarbeiter sollen Jobs behalten

Die steirische Mayr-Melnhof Karton wird in den kommenden beiden Jahren 100 Mio. Euro in die Erneuerung des Standorts Frohnleiten nördlich von Graz investieren. Das hat CEO Peter Oswald am Freitag bei einer Online-Pressekonferenz bekanntgegeben. Das Geld fließt vor allem in die Digitalisierung und Effektivität der bestehenden Maschinen. Von den 570 Mitarbeitern sollen alle ihre Jobs behalten, versicherte Oswald. Die Produktion soll sich um rund 10 Prozent steigern.

"Das ist das größte Investment, das die MM Gruppe je in Österreich getätigt hat. Es ist mutig und historisch in einem schwierigen Marktumfeld", sagte Oswald. Die Investition werde den Standort und die bestehenden Jobs absichern. Neue Arbeitsplätze dürften kaum hinzukommen, allerdings soll die Modernisierung Erleichterungen für die Mitarbeiter bringen. Beim Standort im niederösterreichischen Hirschwang dagegen war erst Anfang November ein Stellenabbau angekündigt worden.

Der Bund unterstützt mit seiner Investitionsprämie die Vorhaben in Frohnleiten mit 4,4 Mio. Euro, sagte Oswald auf Nachfrage. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) bezeichnete MM Karton als ein "Paradebeispiel" für Unternehmen, die krisenfest sind und ihre Investitionspläne in Zeiten von Corona nicht in den Schubladen lassen. Für die vom Bund zur Verfügung gestellte Investitionsprämie wurden bereits rund 53.000 Anträge mit einem Volumen von etwa 22 Mrd. Euro gestellt, sagte sie bei der Pressekonferenz. Mehr als die Hälfte der Anträge beschäftigen sich mit den Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

Die geplanten Investitionen in Frohnleiten sollen vor allem den Wasser- und Energieverbrauch bei der Altpapieraufbereitung senken. Neue Produktionstechnologien in der Kartonfertigung sollen die Produktqualität und Kapazitäten als Voraussetzung für weitere Einsatzmöglichkeiten von Recyclingkarton steigern. Im Bereich Logistik werde ebenfalls modernisiert, um die Warenbewegung zu beschleunigen.

Die MM Gruppe ist eigenen Angaben zufolge Europas größter Karton- und Faltschachtelproduzent. Jährlich werden mehr als 1,7 Mio. Tonnen Karton produziert, ein Drittel davon am Standort Frohnleiten. Die MM Gruppe beschäftigt weltweit rund 10.000 Mitarbeiter, davon rund 1.800 in Österreich.