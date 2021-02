Mayr-Melnhof kauft polnische Kartonfirma für über 700 Mio. Euro

Mayr-Melnhof kauft drei Werke um 100 Mio. Euro Die Mayr-Melnhof Karton AG kauft für ihre Verpackungssparte drei Standorte der A&R Carton - um 100 Mio. Euro in St. Petersburg, Timashevsk in Südrussland und Augsburg. Eine entsprechende Vereinbarung ist am heutigen Donnerstag getroffen worden. Der heimische Konzern sieht dadurch seine Position in Russland gestärkt, hieß es.