Mayr-Melnhof leiht sich 1 Mrd. Euro bei Investoren

Mayr-Melnhof übernahm kolumbianischen Schachtelerzeuger Der Kartonhersteller Mayr-Melnhof Packaging (MMP) hat sich in Kolumbien eigenen Angaben von heute, Montag, zufolge die Marktführerschaft gesichert. Der Konzern habe mit Plegacol einen weiteren führenden Faltschachtelhersteller in dem Land übernommen. Das Unternehmen erwirtschafte einen Jahresumsatz von 15 Mio. Euro, teilte Mayr-Melnhof in einer Ad-hoc-Aussendung mit.