Mayr-Melnhof - Raiffeisen hebt Kursziel auf 210, Empfehlung auf "buy"

Jüngste Übernahmen in Polen und Finnland positiv gesehen

Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihr Kursziel für die Aktie der heimischen Mayr-Melnhof in Reaktion auf den gemeldeten Zukauf in Polen von 154 auf 210 Euro angehoben. Die Empfehlung für die Aktie des Kartonherstellers wurde gleichzeitig von "hold" auf "buy" verbessert.

Mayr-Melnhof hat zuletzt die Übernahme der polnischen Kartonfirma Kwidzyn für einen Kaufpreis von 670 Mio. Euro gemeldet. Das ist die zweite Übernahme in kurzer Zeit, erst im Dezember hatte der Konzern den Kauf der finnischen Kotkamills um 425 Mio. Euro vermeldet.

Die Raiffeisen-Analysten sehen in den beiden Firmenzukäufen einen bedeutenden Sprung nach vorne für Mayr-Melnhof. Die daraus resultierenden Erweiterungen des Produktportfolios und Synergiepotenziale seien vielversprechend, heißt es in der Raiffeisen Analyse.

Am Freitag schlossen Mayr-Melnhof-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,77 Prozent bei 183,00 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)