Mediatoren zur Lösung von innenpolitischem Konflikt in Georgien nötig

Experte Stefan Meister: USA und EU müssten Druck auf Regierung und Opposition aufbauen - Bisher zeichnet sich kein Kompromiss ab - Weitere Proteste programmiert

Im Konflikt zwischen Regierung und Opposition in Georgien braucht es nach Meinung des Politologen Stefan Meister eine Vermittlungsmission. "Da muss jemand vermitteln und da muss auch Druck drauf", sagte der Leiter des Südkasus-Büros der deutschen Heinrich-Böll-Stiftung in der georgischen Hauptstadt Tiflis (Tbilisi) im Gespräch mit der APA. Als mögliche Mediatoren nannte Meister die USA und die EU, beklagte aber zugleich deren "relatives Desinteresse".

Seit der Parlamentswahl im Oktober in Georgien hat sich der Konflikt zwischen der seit mehr als acht Jahren regierenden Partei Georgischer Traum und der oppositionellen Vereinten Nationalen Bewegung (United National Movement/UNM) weiter vertieft. Die UNM steht unter dem Einfluss von Ex-Präsident Micheil Saakaschwili. Dieser lebt im Exil. In Georgien droht ihm die Verhaftung wegen Machtmissbrauchs rund um die Niederschlagung von Anti-Regierungs-Protesten. In Abwesenheit wurde er mehrmals verurteilt.

Hinter Georgischer Traum steht der Milliardär Bidsina Iwanischwili. Der Parteigründer gelangte mit Geschäften in Russland zu seinem Vermögen. Er war Regierungschef, hat aber schon seit Jahren kein öffentliches Amt mehr. Stefan Meister ist nicht der einzige Beobachter, für den klar ist, dass Iwanischwili in der von seiner Partei geführten Regierung "letztendlich alles entscheidet".

Die UNM will den jüngsten Wahlsieg von Georgischer Traum nicht anerkennen und spricht von Betrug. Sie boykottiert das neue Parlament und organisiert Straßenproteste. Ende Februar eskalierte der Streit, als UNM-Chef Nika Melia verhaftet wurde - wegen Anstiftung zur Gewalt bei regierungskritischen Protesten im Jahr 2019. Die Frage der Verhaftung führte zu einer Regierungskrise: Ministerpräsident Giorgi Gacharia trat zurück und wurde durch Irakli Garibaschwili ersetzt. Dessen Hauptmerkmal sei "absolute Loyalität zu Iwanischwili", so Meister. "In dieser Partei passiert nichts Entscheidendes, ohne dass er das am Ende entscheidet", sagt er im APA-Interview.

Laut dem Politologen gibt es Hinweise auf Manipulation bzw. Fälschung in einem "bestimmten, überschaubaren Umfang". Wahlbeobachtenden NGOs zufolge wurden acht Prozent der Wahlprotokolle manipuliert. Im Fall einer Neuwahl, wie von der Opposition gefordert, erwartet Meister "ein ähnliches Ergebnis" - und damit einen Sieg von Georgischer Traum.

Das Problem in Georgien sei die fehlende politische Kompromisskultur: "Beide Parteien haben das Interesse zu polarisieren, weil sie damit ihre Wähler und Unterstützer mobilisieren. Sie spielen dieses Polarisierungsspiel immer weiter, und alle die zu Kompromissen bereit waren in beiden Parteien, haben diese verlassen. Übrig bleiben nur noch Hardliner", analysiert Meister. So bleibe die UNM bei ihrer Forderung nach einer Wahlwiederholung in der Hoffnung diese zu gewinnen. Saakaschwili heize diese Stimmung von der Ukraine aus mit Social-Media-Postings an.

Georgischer Traum wiederum sei selbst gegen eine teilweise Wahlwiederholung, weil sich die Partei im Recht sehe und keine Pfründe verlieren wolle. Mit der Auswechslung des Ministerpräsidenten und der Verhaftung des Oppositionsführers habe Iwanischwili "entschieden, dass er jetzt auf Konflikt setzt und seine Interessen durchsetzt". Dabei seien im Grunde genommen beide Parteien in der Bevölkerung unbeliebt, weil sie sich jeweils nur für ihre Klientel einsetzen, nicht aber für die breitere Gesellschaft.

"Wir laufen im Moment in eine weitere Eskalationsspirale hinein, und es ist schwierig zu sagen, wie ein Kompromiss aussehen kann, weil keine Seite bisher zu echten Zugeständnissen bereit ist." Auch aufseiten möglicher Vermittler aus dem Ausland gibt es Mängel aufgrund "relativen Desinteresses": "Viele im Südkaukasus fragen sich, ob die USA und die EU noch entscheidende Akteure in der Region sind nach deren Nicht-Reaktion im jüngsten Krieg in der Region zwischen den georgischen Nachbarn Armenien und Aserbaidschan um Berg-Karabach." Viele fragten sich nach einer eventuellen Neuausrichtung hin zur Türkei oder Russland. Das sei zwar unwahrscheinlich. Aber: "Das begrenzte Interesse der EU an der Region trägt zur Erosion der Demokratie und der Transformation bei."

Seit der Rosenrevolution 2003 hatte Georgien einen klaren Weg der NATO- und EU-Annäherung verfolgt. Klare Beitrittsperspektiven gibt es jedoch nicht. Das vertiefte Handelsabkommen mit der Europäische Union hat sich laut Stefan Meister nur begrenzt positiv für die Georgier ausgewirkt: Es sei für ein kleines, armes Land schwer, die hohen Investitionen zu stemmen, um EU-Standards zu erreichen und dann den EU-Markt damit zu beliefern. So sei Georgien im Integrationsprozess "irgendwie stecken geblieben". Der Reformwille sei in der zweiten Regierungszeit von Georgischer Traum erlahmt, Iwanischwili und sein Umfeld hätten sich mehr und mehr der Selbstbereicherung und Korruption zugewandt, sich mit reformfreudigen Parteigängern überworfen und instrumentalisiert zunehmend den Polizei- und Justizapparat für seine Zwecke. Wieder an der Macht, würde das die UNM genauso machen, ist Meister überzeugt.

Die EU müsse Georgien mehr anbieten, eine längerfristige Beitrittsperspektive. "Sonst wird sie diese Länder verlieren", warnt der Politikwissenschaftler. Nur der Druck der USA oder gewichtiger EU-Staaten könnten einen Kompromiss zwischen Regierung und Opposition herbeiführen. Dieser könnte so aussehen, dass die UNM ins Parlament zurückkehrt. Im Gegenzug könne das Parlament zwar nicht sofort, aber in etwa zwei Jahren zur Hälfte der Legislaturperiode neu gewählt werden. Bis es zu einem derartigen Kompromiss kommen könnte, prognostiziert Stefan Meister allerdings "mehr Demonstrationen und mehr Eskalation".

(Das Gespräch führte Martin Richter/APA)

(Alternative Schreibweise: Saakashvili, Bidzina Ivanishvili, Gakharia, Garibashvili)