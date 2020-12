Medien: HDZ und SDA fast sicher mit Zweidrittelmehrheit in Mostar

Opposition allerdings noch nie so stark

Zwei führende Parteien der bosnischen Kroaten, die HDZ, und die der Bosniaken (Muslime), die SDA, haben sich am Sonntag bei den ersten Kommunalwahlen in Mostar nach zwölf Jahren laut vorläufigen und unvollständigen Wahlresultaten fast mit großer Sicherheit eine Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat gesichert. Im herzegowinischen Verwaltungszentrum habe die Opposition allerdings noch nie eine so gute Position errungen, berichtete das Internetportal "Klix.ba" am Montag.

Auf Basis der vorläufigen Wahlresultate errechnete das Internetportal, dass die HDZ im 35-Sitze-Gemeinderat etwa 13 Gemeinderäte haben dürfte, die SDA elf oder zwölf. Der multiethnische Block Mostar, zu welchem die Sozialdemokratische Partei und "Nasa Stranka" (Unsere Partei) gehören, kann demnach mit sechs Gemeinderäten rechnen, was doppelt so viel wäre, als die zum Block gehörenden Parteien bei den letzten Kommunalwahlen im Jahre 2008 errungen hatten.

Wie am Montag die staatliche Wahlkommission nach der Auszählung von 65 Prozent der Wahlzettel für die einheitliche Stadtliste mitteilte, hat die HDZ gut 37 Prozent der Stimmen erhalten, gefolgt von der Koalition um die SDA mit rund 29 Prozent erhalten. Der BH-Block landete mit gut elf Prozent der Stimmen an dritter Stelle. Die Wahlbeteiligung lag mit 55 Prozent niedriger als zuvor erwartet.

Entsprechend den im Juni vereinbarten Wahlregeln werden in Mostar 13 Gemeinderäte von der einheitlichen Stadtliste gewählt, weitere 13 Gemeinderäte kommen aus drei kroatischen Stadtbezirken und 9 aus drei bosniakischen Bezirken.