Medien: Zoe Kravitz reicht Scheidung von Karl Glusman ein

Schauspielerpaar hatte sich 2016 kennengelernt

Die Ehe des Schauspielerpaars Zoe Kravitz und Karl Glusman steht Medienberichten zufolge vor dem Aus: Die 32-Jährige ("Big Little Lies", "Mad Max: Fury Road") hat die Scheidung eingereicht, wie das US-Filmblatt "Hollywood Reporter" am Montag berichtete. Laut "People.com" stellte sie den Antrag bereits am 23. Dezember.

Das Paar hatte sich im Juni 2019 das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeit fand in Paris im Haus von Rocksänger Lenny Kravitz (56) statt. Zoe ist das einzige Kind des US-Stars aus dessen Ehe mit der Schauspielerin Lisa Bonet.

Zoe Kravitz und Glusman (33, "Love", "Greyhound – Schlacht im Atlantik") hatten sich 2016 kennengelernt. Kravitz stand zuletzt neben Robert Pattinson für "The Batman" als Catwoman vor der Kamera.