Medienkonzern Vivendi will Universal Music an die Börse bringen

General Electric übernimmt Vivendi-Anteile an NBC Universal Der französische Telekom- und Unterhaltungskonzern Vivendi verkauft seine restlichen Anteile an NBC Universal an den Mischkonzern General Electric. Zunächst würden 7,6 Prozent an den US-Konzern für zwei Mrd. Dollar (1,49 Mrd. Euro) veräußert, teilten die Franzosen am Montag mit.