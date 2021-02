Medienkonzerne in Polen protestieren gegen geplante Werbeabgabe

"Wirtschaftswunderland Polen" hatte 2009 das Glück des Tüchtigen

Dass Polen im Krisenjahr 2009 als einziges der größeren Länder in Europa seine Wirtschaftsleistung steigern konnte, hat es einerseits seiner guten Wirtschaftspolitik zu verdanken, andererseits hatten die Polen auch Glück - darüber waren sich die Teilnehmer einer Expertendiskussion am Dienstagabend in Wien einig. So habe Polens Wirtschaft sehr davon profitiert, dass das Land noch nicht der Eurozone angehöre und seine Währung abwerten konnte, erklärte der Volkswirt Josef Pöschl vom Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW).