Mega-Börsengang der Vodafone-Funktürme wird konkreter

Vodafone investiert Milliarden aus ins Netz Vodafone will mit den Milliardenerlösen aus dem Verkauf seiner Anteile am US-Mobilfunker Verizon Wireless seine Investitionen in die Netze massiv aufstocken. Dazu kündigte das Unternehmen das Programm "Spring" (Frühling) an, mit dem die bereits geplanten Investitionsausgaben in den kommenden drei Jahren um 7 Milliarden Euro aufgestockt werden.