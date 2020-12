Meghan und Harry veröffentlichen längeren Podcast mit Promi-Gästen

Mehrjährige Partnerschaft mit Spotify

Herzogin Meghan (39) und der britische Prinz Harry (36) haben ihren ersten längeren Podcast mit anderen Prominenten veröffentlicht. Das berühmte Paar ließ in der am Dienstag beim Streaming-Anbieter Spotify veröffentlichten Folge vor allem seine Gäste zu Wort kommen.

"Wir möchten das Mitgefühl und die Freundlichkeit (von Menschen) ehren, die so vielen Leuten geholfen haben, durchzukommen", sagte Harry zu Beginn der etwa 33 Minuten langen Episode. Und Meghan ergänzte: "Und gleichzeitig wollen wir diejenigen ehren, die Unsicherheit und undenkbaren Verlust erlebt haben. Wir haben an euch gedacht."

Dann sprachen beide mit einer Reihe bekannter Persönlichkeiten - unter anderem mit dem britischen Popstar Elton John, der japanischen Tennisspielerin Naomi Osaka und der US-Politikerin Stacey Abrams. Sie reflektieren in der Podcast-Folge über ihr vergangenes Jahr - und ihre Hoffnungen für 2021. Eine neu gegründete Produktionsfirma von Meghan und Harry war zuvor eine mehrjährige Partnerschaft mit Spotify eingegangen. Nach der Feiertags-Spezialfolge wird im kommenden Jahr mit einer kompletten Staffel gerechnet. In einem bereits am 15. Dezember veröffentlichten zweiminütigen Clip hatte das Paar zunächst Werbung für sein neues Engagement gemacht.

Harry machte sich zum Ausklang des Corona-Jahres Gedanken über das menschliche Miteinander. "Wenn wir jetzt zum Jahresende in die Zukunft blicken, sollten wir uns merken, was wir darüber gelernt haben, wie wichtig es ist, auf einander aufzupassen; wie wichtig unsere Verbindungen sind, selbst wenn man sich nicht persönlich begegnen kann."