Mehr Coronahilfen für Solo-Selbstständige in Deutschland

Regierung hebt die Zahlungen an - Neustarthilfe wird von 25 auf 50 Prozent des Vergleichsumsatzes erhöht

Die deutsche Regierung erhöht die Coronahilfen für Solo-Selbstständige wie etwa Künstler. "Wir satteln bei den Hilfen für Solo-Selbstständige noch mal deutlich drauf, das liegt mir sehr am Herzen", sagte der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Neustarthilfe werde von 25 Prozent auf nun 50 Prozent des Vergleichsumsatzes erhöht, zugleich werde die maximale Förderhöhe deutlich angehoben.

"Wichtig ist mir auch, dass wir die Neustarthilfe für weitere Empfänger öffnen", betonte Scholz. Die maximale Höhe der Betriebskostenpauschale beträgt künftig 7.500 Euro, bisher waren 5.000 Euro vorgesehen. Neu ist, dass auch sogenannte unständig Beschäftigte die Neustarthilfe beantragen können - damit soll Schauspielern geholfen werden.

Berlin hatte nach schwerer Kritik aus der Wirtschaft insgesamt bei den Coronahilfen für Unternehmen nachgebessert. Es soll einen erweiterten Zugang zu den Hilfen geben, außerdem wird der Förderhöchstbetrag aufgestockt. Auch die Abschlagszahlungen sollen erhöht werden, das sind Vorschüsse auf spätere Zahlungen. Bund und Länder hatten am Dienstag eine Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar beschlossen.