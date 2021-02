Mehr Erwerbstätige in Deutschland trotz Lockdown

44,8 Millionen Erwerbstätige im vierten Quartal 2020 - Forscher: Industrie-Lage macht Hoffnung für Zeit nach Lockdown

Die Zahl der Erwerbstätigen ist Ende 2020 ungeachtet des neuen Lockdowns gestiegen. Im vierten Quartal waren rund 44,8 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Das waren 145.000 oder 0,3 Prozent mehr als im Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag bekanntgab. Ein Anstieg sei am Jahresende üblich. "Im Zuge der Coronapandemie fällt der Zuwachs jedoch deutlich schwächer aus als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre", hieß es.

Ende 2020 lag die Zahl der offenen Stellen bundesweit bei 1,18 Millionen und damit um 231.000 oder rund 16 Prozent unter dem Niveau des Schlussquartals 2019. Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erklärte, gab es aber zum Sommerquartal ein Plus von 27 Prozent.

In den IAB-Daten zeige sich noch die gute Stimmung, weite Teile der Wirtschaft, da bis zum verschärften Lockdown Mitte Dezember zunächst nur bestimmte Branchen wie die Gastronomie sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen vom Lockdown direkt betroffen waren, sagte IAB-Experte Alexander Kubis.

In der Industrie stieg die Zahl offener Stellen vom Sommer- zum Herbstquartal um 60 Prozent auf 119.000. "Auch wenn die pandemiebedingten Einschränkungen deutliche Spuren in fast allen Bereichen am Arbeitsmarkt hinterlassen, macht die Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe Hoffnung auf einen dynamischen Aufwärtstrend nach dem Lockdown", betonte Kubis.

Die Beschäftigung verharrte allerdings weiter deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Zum vierten Quartal 2019, dem Zeitraum vor Beginn der Einschränkungen durch die Coronapandemie, ging sie laut deutschem Statistikamt um 1,6 Prozent oder 747.000 Personen zurück.

Dazu trugen überwiegend die Dienstleister bei, die besonders unter den Coronarestriktionen leiden. Die größten Beschäftigungsverluste verzeichneten der Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit 341.000 Personen sowie die Unternehmensdienstleister, zu denen auch die Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften gehört (-191.000). Beschäftigungsgewinne waren hingegen bei den Öffentlichen Dienstleistern, Erziehung, Gesundheit mit 141.000 Personen sowie im Bereich Information und Kommunikation (+4.000) zu verzeichnen.

Auch im Baugewerbe wuchs die Zahl der Erwerbstätigen, und zwar um 18.000. Dagegen gab es in der Industrie ein Minus von 242.000, im Bereich Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei von 27.000. Die Zahl der Selbstständigen einschließlich mithelfender Familienangehöriger sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 194.000 auf 3,9 Millionen.