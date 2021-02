Mehrer Brände hielten Tiroler Feuerwehren auf Trab

Schäden teilweise beträchtlich - Keine Verletzten

Mehrere Brände haben am Montag die Feuerwehren in Rum bei Innsbruck, Angath (Bezirk Kufstein), Innsbruck und Reutte auf Trab gehalten. Großteils waren technische Ursachen Auslöser, verletzt wurde niemand. Die Schäden waren teilweise beträchtlich. Die Feuer brachen in Wohnhäusern sowie im Nebengebäude einer Werkshalle aus.

In Rum dürfte laut Polizei ein 41-jähriger Portugiese beim Verlassen seiner Wohnung in seiner Küche zwei Drehregler des Herdes gestreift haben, sodass die Herdplatten eingeschaltet wurden. Als er kurze Zeit später zurückkam, stellte er im Stiegenhaus starken Rauch fest. Nachbarn versuchten den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, jedoch vergeblich. Atemschutztrupps machten schließlich den Brandbereich ausfindig und löschten das Feuer. Die Wohnung wurde unbewohnbar, der genaue Schaden stand vorerst nicht fest.

In Reutte hielt sich unterdessen kurze Zeit später ein 53-Jähriger in einer Werkshalle auf, als er plötzlich einen Knall hörte und im selben Moment der Strom ausfiel. Der 53-Jährige stellte eine Rauchentwicklung und Feuer im Nebengebäude fest. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchte der Mann, das Feuer mit einem Feuerlöscher und anschließend mit dem Gartenschlauch zu löschen. Laut Exekutive dürfte ein Kurzschluss im Unterverteiler des Nebengebäudes die Ursache für den Brand gewesen sein. Weitere Erhebungen waren im Gange.

In Angath im Tiroler Unterland kam es dann Montagabend in einem Wohnhaus zu einem Kaminbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Angath rückte mit 30 Mann aus, ließ den Brand kontrolliert abbrennen und überwachte dies mit einer Wärmebildkamera. Ob der Kamin einen Schaden davongetragen hat, wird vom verständigten Kaminkehrer überprüft, hieß es.

In Innsbruck geriet schließlich im obersten Stockwerk eines Mehrparteienhauses ein Blumenstock aus Kunststoff am äußeren Fensterbrett in Brand. Der geschmolzene Kunststoff tropfte auf einen Erker, wo er weiter brannte. Die Berufsfeuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Brandursache dürften im Blumentrog nicht komplett ausgelöschte Zigaretten gewesen sein.