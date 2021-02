Mehrere Alpinisten in Bergnot in Steiermark von Helikoptern geborgen

Vier Tourengeher von Lawine südlich von Schladming mitgerissen - Berggeherin verlor bei Eisenerz in schwierigem Gelände Laufschuh

Mehrere Alpinisten bzw. Berggeher sind am Samstag in der Steiermark von ÖAMTC- bzw. Polizeihelikoptern aus Bergnot gerettet worden. Vier Skitourengeher (42 bis 61 Jahre) wurden nach einer Tour auf die Engelkarspitze in den Schladminger Tauern von einer Lawine mitgerissen und teils verschüttet. Dabei wurde laut Polizei ein 39-Jähriger verletzt. Auf der Seemauer bei Eisenerz verlor eine Berggeherin (22) aus Graz ihren Laufschuh, sie und ihr Begleiter mussten ausgeflogen werden.

Die vier Männer im Alter von 39, 42, 50 und 61 Jahren waren zu einer Skitour über das Knappenkreuz und das Vetternkar auf die Engelkarspitze (2.518 Meter Seehöhe) aufgebrochen. Auf der Abfahrt querten sie einen Nordhang in Richtung Westen, wo sie sich sammelten und in der Folge einzeln talwärts fuhren. Als der 39-Jährige als Zweiter in den Hang einfuhr, löste sich plötzlich ein Schneebrett, welches alle mit sich riss. Die vier Männer wurden zum Teil verschüttet. Sie konnten aber ihre mitgeführten Airbags auslösen, wobei nur einer davon nicht funktionierte. Lediglich der 61-Jährige konnte sich nicht eigenständig aus der Lawine befreien. Andere Tourengeher im Bereich der Kampspitze alarmierten die Rettungskräfte. Der 39-Jährige, der sich am Knie verletzt hatte, wurde vom ÖAMTC-Rettungshubschrauber C14 ins Diakonissenkrankenhaus Schladming geflogen.

Zwei Berggeher - ein 27-Jähriger und eine 22-Jährige aus Graz - waren am Nachmittag in eine alpine Notlage geraten. Beim Abstieg vom Klettersteig auf die Seemauer beim Leopoldsteinersee (Bezirk Leoben) verstiegen sich die beiden offenbar, wobei die Frau ihren rechten Schuh verlor und nicht mehr weiter konnte. Beide waren im alpinen Gelände nur mit einer Weste bekleidet und hatten lediglich Laufschuhe getragen, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Gegen 16.40 Uhr verständigten sie schließlich per Handy die Einsatzkräfte. Flug- und Alpinpolizisten retteten die beiden mit dem Tau eines Polizeihubschraubers und brachten sie unverletzt ins Tal.