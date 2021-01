Mehrere Bewohner bei Brand in Mödling in Sicherheit gebracht

Rauchmelder riss Familie aus Schlaf

Wegen eines Zimmerbrandes in einem dreistöckigen Mehrparteienhaus in Mödling hat die Feuerwehr am Dienstag in den frühen Morgenstunden etwa zehn Personen in Sicherheit gebracht. Die Flammen wurden rasch gelöscht. Der Einsatz mit Unterstützung der FF Wiener Neudorf dauerte etwa zweieinhalb Stunden, berichtete die FF Mödling.

Der Brand hatte von einem Adventkranz seinen Ausgang genommen und sich auf Einrichtungsteile ausgebreitet. Die Bewohner, eine Familie mit Kleinkind, wurden gegen 1.50 Uhr von einem Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen. Neben den Feuerwehren stand auch das Rote Kreuz mit zahlreichen Helfern im Einsatz.