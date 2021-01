Mehrere Fahrzeuge der deutschen Bundeswehr in Leipzig angezündet

Ermittler vermuten politisch motivierte Tat in der Silvesternacht

In Stadt Leipzig im ostdeutschen Bundesland Sachsen sind in der Silvesternacht mehrere Fahrzeuge der Bundeswehr in Brand gesetzt worden. Ein am Freitag veröffentlichtes Bekennerschreiben gebe Hinweise auf eine mögliche politische Motivation, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen mit. Eine Taskforce des polizeilichen Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrums nahm demnach die Ermittlungen auf.

Die unbekannten Täter zündeten die zwölf Bundeswehrfahrzeuge laut LKA am Donnerstagabend auf "bisher unbekannte Art und Weise" an. Es handelte sich demnach um Geländewagen und Anhänger, die sich zur Instandsetzung in einer Werkstatt befanden. Mehr als die Hälfte der Fahrzeuge sei vollständig zerstört worden. Zur Höhe des Schadens machten die Ermittler zunächst keine Angaben.