Mehrere gesprengte Mülltonnen in Graz - Polizei sucht Zeugen

Kiloschwere Trümmer flogen umher - Täter jagten bereits zum dritten Mal metallene Abfallbehälter in die Luft

Nachdem Unbekannte bereits drei Mal metallene Abfallsammelbehälter im Grazer Annenviertel gesprengt hatten, sucht die Polizei nun Zeugen. Es handelt sich nicht nur um einen Lausbubenstreich - bei den Explosionen, zuletzt am Samstagabend - flogen kiloschwere Metalltrümmer durch die Luft. Zum Glück sei bisher niemand verletzt worden, allerdings sei Sachschaden entstanden, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mitteilte.

Der jüngste Zwischenfall datierte vom Samstag um 19.30 Uhr - Anrainer riefen die Polizei, weil im Bereich der Kreuzung Annenstraße-Quergasse eine Explosion zahlreiche Alarmanlagen ausgelöst hatte. Mittels eines starken pyrotechnischen Gegenstandes war eine Metallmülltonne mit einem Gewicht von rund 40 Kilogramm aus der Bodenverankerung gesprengt worden. Mehrere kiloschwere Metallgegenstände wurden 40 bis 50 Meter weit durch die Luft geschleudert. Da sich zum Zeitpunkt der Explosion offenbar keine Personen im unmittelbaren Bereich aufgehalten hatten, dürfte niemand verletzt worden sein.

Da am Samstag Passanten in der Nähe waren sowie Anrainer aus den Wohnungsfenstern der umliegenden Häuser das Geschehen beobachtet hatten, ersuchte die Polizei nun Zeugen und mögliche Geschädigte, mit der Polizeiinspektion Graz-Hauptbahnhof unter der Telefonnummer 059133 6584 100 Kontakt aufzunehmen. Da es bereits am Mittwoch und am Freitag am gleichen Ort Explosionen gegeben haben soll, wird gebeten, auch diesbezügliche Wahrnehmungen der Inspektion Hauptbahnhof zu melden.