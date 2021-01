Mehrere Lawinenabgänge und schwerer Rodelunfall in Tirol

Lawinenabgänge gingen glimpflich aus, Frau bei Rodelunfall lebensgefährlich verletzt

Zu gleich zwei Lawinenabgängen und einem schweren Rodelunfall mit einer schwer verletzten Frau kam es am Samstag in Tirol, wie die Landespolizeidirektion am Abend mitteilte.

Gegen 17.30 Uhr kam es im Gemeindegebiet von St. Jakob im Defereggen - Ortsteil Durre - zu einem Lawinenabgang, der die Defereggentalstraße (L 25) auf eine Breite von einigen Metern und eine Höhe von 1 bis 3 Meter verschüttete. Personen oder Fahrzeuge waren nicht betroffen, es entstand auch kein Sachschaden. Die Defereggentalstraße ist derzeit von Km 17,5 bis 19,6 gesperrt. Eine örtliche Umleitung über Gemeindestraßen besteht.

Um 18:20 Uhr ging auf die Felbertauernstraße, zwischen 1. und 2. Lublasstunnel, eine Lawine nieder, die Straße komplett und einen Pkw mit Lenker zum Teil verschüttete. Der Lenker wurde von zufällig nachkommenden Einsatzkräften der Bergrettung Matrei i.O. aus dem Fahrzeug befreit. Es wurden keine Personen verletzt und auch der Pkw nicht beschädigt. Die Felbertauernstraße bleibt vorläufig zwischen Matrei-Hinterburg und dem Felbertauern-Südportal die ganze Nacht bis zum 03.01.2021 gesperrt.

Zu dem Rodelunfall war es bereits zu Mittag gekommen: Eine 47-jährige Österreicherin unternahm mit ihrem 51-jährigen Lebensgefährten und den beiden gemeinsamen Kindern einen Ausflug auf die Rodelbahn beim Kramerhof in Kirchdorf in Tirol. Aus bisher unbekannter Ursache kam die 47-Jährige im unteren Abschnitt auf der gut präparierten und griffigen Rodelbahn in einer leichten Rechtskurve von der Rodelbahn ab, durchstieß ein Kunststoffnetz und blieb an einem hölzernen Pfosten hängen. Die Frau wurde vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und ins Bezirkskrankenhaus St.Johann iT geflogen. Aufgrund ihrer lebensgefährlichen Verletzungen musste sie im Anschluss in die Klinik Innsbruck überstellt werden.