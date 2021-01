Mehrere Menschen in russischem Skigebiet von Lawine verschüttet

Eine Frau aus Schneemassen gerettet

Eine Lawine hat im russischen Kaukasus mehrere Menschen verschüttet. Zwischen vier und zwölf Menschen wurden im Wintersportort Dombai nahe der georgischen Grenze am Montagnachmittag vermisst, wie der zuständige Katastrophenschutzdienst mitteilte. Eine Frau sei aus den Schneemassen gerettet worden.

In Internetvideos war zu sehen, wie Dutzende Freiwillige nach verschütteten Opfern suchten. In dem Skigebiet auf über 2.000 Metern Höhe seien mehrere Skiverleihe und Teile eines Cafes von den Schneemassen erfasst worden. In dem Gebiet sind Pisten bis auf 3.200 Meter Höhe präpariert.