Mehrere Nazi-Gegenstände in Wohnung in Tirol sichergestellt

Polizei fand auch Waffen und Cannabis

Die Polizei hat am Donnerstag in einer Wohnung in Reutte in Tirol mehrere nationalsozialistische Gegenstände, geringe Mengen an Suchtgift und verbotene Waffen sichergestellt. Unter anderem wurde ein Wehrmachtshelm mit Hakenkreuz und SS-Rune, zwei Abzeichen mit Hakenkreuzen, ein Totschläger und ein Schlagring in der Wohnung, die von drei Deutschen - zwei Männern im Alter von 34 und 25 Jahren, sowie eine 24-jährige Frau - bewohnt wird, gefunden, berichtete die Polizei.

Diese Gruppe soll zudem weitere Nazi-Gegenstände an eine 26-jährige Serbin weitergegeben haben. Bei einer Hausdurchsuchung bei der Serbin wurden ein weiterer Wehrmachtshelm, ein Abzeichen mit Hakenkreuz, drei verbotene Waffen und eine geringe Menge an Cannabis gefunden. Darüber hinaus wurden zwei Macheten, ein Butterfly-Messer, zwei Wurfmesser und eine Gewehrpatrone sowie eine Schreckschusspatrone beschlagnahmt.

Gegen die 24-jährige Deutsche und die 26-jährige Serbin wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Abschluss der Erhebungen sollen alle Verdächtigen bei der Staatsanwaltschaft und der Bezirkshauptmannschaft Reutte angezeigt werden.