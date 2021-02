Mehrere Ortstafeln im Bezirk Mattersburg gestohlen

Schilder in Marz und Forchtenstein abmontiert

Im Bezirk Mattersburg hatten es Diebe in den vergangenen Tagen auf Ortstafeln abgesehen. In der Nacht auf Freitag sind in Marz sowohl an der Ortseinfahrt als auch an der Ausfahrt die Schilder abmontiert und gestohlen worden, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Zuvor hatten Unbekannte am vergangenen Montag bereits eine Ortstafel der Gemeinde Forchtenstein gestohlen.

Ermittelt wird laut Polizei auch, ob es einen Zusammenhang mit dem Diebstahl einer Hinweistafel in Forchtenstein Ende Juli 2020 gibt. Damals war ein Schild mit der Aufschrift "Willkommen im Burgenland" abmontiert worden.