Mehrere Raser in Salzburg hielten Polizei in Atem

Männer veranstalteten illegales Autorennen - Tuningszene veranstaltete Treffen

Mehrere Zwischenfälle mit Rasern hat die Polizei in der Stadt Salzburg am Samstag ziemlich auf Trab gehalten. Am Nachmittag lieferten sich zwei Männer auf der Westautobahn ein illegales Rennen und bretterten bis zu 200 km/h dahin. Am Abend hagelte es 27 Anzeigen nach einem Treffen der Tuningszene, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Der 31-jährige Salzburger und ein 24-jähriger Flachgauer hatten den Bereich zwischen dem Parkplatz Glanegg und der Ausfahrt Salzburg Süd zu ihrer Rennstrecke erklärt. Ein Führerscheinentzugsverfahren wurde eingeleitet.

Am gleichen Tag waren auch drei Autofahrer auf der Tauernautobahn (A10) viel zu schnell unterwegs. Statt erlaubten 110 km/h zwischen Salzburg Süd und Hallein fuhren sie zwischen 164 und 179 Stundenkilometer.

Bei einem Treffen der Tuningszene bei Bergheim, Eugendorf bzw. in der Stadt Salzburg wurden insgesamt 20 Fahrzeuglenker wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen angezeigt. Sieben erhielten wegen anderer Verstöße eine Strafe.

Schon in der Nacht auf Samstag haben bei Geschwindigkeitsmessungen in der Stadt Salzburg zwei Lenker ein Führerscheinentzugs-Verfahren kassiert. Auf der Innsbrucker Bundesstraße waren die Männer in einem 50-er-Bereich mehr als doppelt so schnell wie erlaubt gefahren.