Mehrere Raser und ein Verkehrsrowdy im Flachgau erwischt

182 km/h in 80er-Zone - 13 Übertretungen auf zwei Kilometern Fahrt

Mehrere Raser und einen Verkehrsrowdy hat die Polizei am Freitag im Flachgau erwischt. Ein Salzburger fuhr mit 182 km/h in einer 80er-Zone auf der Westautobahn ins Radar, ein weiterer kam auf 172 km/h, ein 30-Jähriger bretterte mit 121 km/h durch eine 80er-Zone - ohne Führerschein. Der war ihm vor einigen Wochen entzogen worden. Insgesamt müssen sieben Personen mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen, berichtete die Polizei Salzburg am Samstag.

Ein Rowdy war am Nachmittag auf der Hochkönigstraße (B164) unterwegs. Zuerst überholte er eine Zivilstreife zwischen Leogang und Saalfelden an einer Stelle mit Gegenverkehr. Danach gab der 65-jährige Pinzgauer richtig Gas, bedrängte permanent vor ihm fahrende Wagen und unterschritt dabei mehrmals erheblich den erforderlichen Sicherheitsabstand. Als er einmal mehr bei Gegenverkehr überholte, musste der entgegenkommende Pkw-Fahrer abbremsen und ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Bei der Ortseinfahrt Saalfelden hielt die Polizei den Rowdy an. Der 65-Jährige zeigte keinerlei Einsicht und meinte, so schlimm sei seine Fahrweise nicht gewesen - er übertrat auf einer Strecke von zwei Kilometern 13 Mal die Straßenverkehrsordnung und wird angezeigt.

In der Stadt Salzburg erwischte eine Zivilstreife am Abend einen Drogenlenker. Die Beamten rochen Cannabis in seinem Fahrzeug, der 21-Jährige wurde positiv auf Kokain und THC getestet. Er durfte nicht weiterfahren und wird angezeigt.