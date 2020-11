Mehrere Tote bei Einsturz illegaler Mine in Ecuador

Beim Einsturz einer Mine in Ecuador sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 60 Personen steckten fest, wie Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Notrufzentrale des Landes übereinstimmend berichteten. Nach Angaben des Chefs der ecuadorianischen Behörde für Risiko- und Notfallmanagement, Rommel Salazar, hatten Arbeiten in der illegalen Mine im Nordwesten des Landes einen Erdrutsch verursacht. Helfer seien in die schwer zugängliche Gegend unterwegs.

Im Kampf gegen den illegalen Bergbau im Norden des südamerikanischen Landes hatte die Regierung im Juli 2019 einen Ausnahmezustand verhängt. Rund 10.000 Menschen schürften nach damaligen Angaben der Regierung in der Region nach Gold. Rund um die illegalen Minen sei ein kriminelles Netzwerk entstanden, in dem eine Reihe von Verbrechen verübt würden - wie Mord, Zwangsprostitution, Menschenhandel, Geldwäsche und Schmuggel.