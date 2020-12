Mehrere Tote bei Gefecht nahe Berg-Karabach

Sechs pro-armenische Angreifer und ein aserbaidschanischer Soldat getötet

Bei einem Gefecht zwischen aserbaidschanischen Streitkräften und pro-armenischen Kämpfern ist nach Angaben des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums ein Soldat getötet worden. Ein weiterer Armeeangehöriger sei verletzt worden, hieß es am Montag. Demnach hatten die pro-armenischen Kämpfer das Feuer auf die aserbaidschanischen Soldaten eröffnet. Sechs Angreifer sollen getötet worden sein.

Das Ministerium drohte mit "entschlossenen Maßnahmen", sollte es weitere Angriffe geben. Der Vorfall habe sich in der Nähe des Dorfes Agdam in einem an die umstrittene Region Berg-Karabach angrenzenden Gebiet ereignet.

Die verfeindeten Nachbarstaaten Aserbaidschan und Armenien befinden sich seit Jahrzehnten in einem Konflikt um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach. Nach wochenlangen heftigen Kämpfen mit mehr als 6.000 Toten hatten beide Seiten im November ein von Moskau vermitteltes Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet, das für Armenien mit herben Gebietsverlusten einherging. Im November übernahm Aserbaidschan die Kontrolle über Agdam und zwei weitere vormals von Armenien besetzte Gebiete.

Aserbaidschan hatte jüngst mitgeteilt, dass seit Abschluss des Waffenstillstandsabkommens am 10. November mindestens sechs Soldaten getötet worden seien. Insgesamt halte der Waffenstillstand, dessen Einhaltung von russischen Soldaten überwacht wird, jedoch.

Berg-Karabach hatte während des Zerfalls der Sowjetunion einseitig seine Unabhängigkeit erklärt. Darauf folgte in den 90er Jahren ein Krieg mit 30.000 Toten. Die selbsternannte Republik wird bis heute international nicht anerkannt und gilt völkerrechtlich als Teil Aserbaidschans. Sie wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt.