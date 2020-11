Mehrere Unfälle mit Alko-Lenkern in Salzburg

26-Jähriger stieß gegen Laterne - Radstädter kollidierte mit Klein-Lkw

Bei einer Reihe von Verkehrsunfällen an diesem Wochenende im Bundesland Salzburg ist Alkohol im Spiel gewesen. In St. Martin am Tennengebirge stieg in der Nacht auf Sonntag ein Lenker mit 1,8 Promille in sein Auto. Er kam gegen 2.00 Uhr von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Laterne und einen Stein. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt, der 26-Jährige blieb unverletzt.

Auf der Ennstal Straße kollidierten am Samstag gegen 18.20 Uhr zwei Fahrzeuge. Ein 31-jähriger Einheimischer war so weit auf der linken Straßenseite, dass der Lenker eines entgegenkommenden Klein-Lkw, ein 26-jähriger Pole, nicht mehr ausweichen konnte. Der 31-Jährige hatte 1,44 Promille. Beide Lenker blieben unverletzt.

Seinen Führerschein los ist auch ein 55-jähriger Lenker, der am Samstagabend in der Stadt Salzburg mit seinem Auto auf ein vor ihm bremsendes Fahrzeug mit Anhänger aufgefahren war. Dessen 58-jähriger Lenker wurde durch den Aufprall verletzt, verzichtete aber nach der Untersuchung durch das Rote Kreuz auf eine Einlieferung ins Krankenhaus. Der Alko-Test bei dem 55-jährigen, der den Unfall verursacht hatte, ergab einen Wert von 1,58 Promille.