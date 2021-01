Mehrere US-Bischöfe erklärten Unterstützung für LGBT-Jugendliche

In Reaktion auf Kritik der Bischofskonferenz an Biden-Erlass

Mehrere katholische Bischöfe in den USA, darunter Kardinal Joseph Tobin, haben eine Unterstützungserklärung für homo- und bisexuelle Jugendliche sowie junge Transgender-Personen unterzeichnet. "Gott hat euch geschaffen, Gott liebt euch und Gott ist auf eurer Seite", heißt es in der Erklärung, die laut Kathpress von der Tyler Clementi Foundation veröffentlicht wurde, die sich gegen LGBT-Mobbing in der Gesellschaft einsetzt.

Zu den Unterzeichnern gehören neben Tobin ein weiterer Erz- sowie fünf weitere Bischöfe. Sie reagierten damit auf die Kritik der US-Bischofskonferenz an einem vom neuen US-Präsidenten Joe Biden unterzeichneten Dekret, das sich gegen die Diskriminierung aufgrund von Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung richtet.

Das Christentum lehre Liebe und Barmherzigkeit für alle Menschen, "besonders für diejenigen, die sich in irgendeiner Weise verfolgt oder an den Rand gedrängt fühlten", heißt es. Der Katechismus halte fest, dass LGBT-Menschen mit Respekt, Mitgefühl und Sensibilität zu behandeln seien. "Wir nutzen diese Gelegenheit, um unseren LGBT-Freunden, insbesondere jungen Menschen, zu sagen, dass wir an eurer Seite stehen und jede Form von Gewalt, Mobbing oder Belästigung, die gegen euch gerichtet ist, ablehnen".

Am Samstag hatte die US-Bischofskonferenz Kritik an einem von US-Präsident Joe Biden unterzeichneten Dekret "zur Verhütung und Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung" geübt. Dieses habe möglicherweise negative Auswirkungen auf die Religionsfreiheit, hieß es in einer Erklärung. Das Dekret verletzte die Rechte jener, die an die Unterschiede zwischen den Geschlechtern glaubten "oder die Institution einer lebenslangen Ehe zwischen einem Mann und einer Frau aufrechterhalten".

Biden hatte den Erlass am Mittwoch der Vorwoche, seinem ersten Tag im Amt, unterzeichnet. Er bezieht sich darin auf ein Urteil des obersten US-Gerichts vom vergangenen Jahr. Der Supreme Court hatte in dem Verfahren "Bostock v. Clayton County" lesbischen, schwulen, trans- und bisexuellen sowie sexuell anders orientierten Arbeitnehmern einen vollen Schutz vor Diskriminierung zugesprochen. So dürften Arbeitgeber keine Kündigungen gegenüber Homosexuellen oder Transpersonen wegen ihrer geschlechtlichen Identität aussprechen. Bereits unmittelbar nach dem Urteil hatte sich der Vorsitzende der Bischofskonferenz und Erzbischof von Los Angeles, Jose Gomez, "zutiefst besorgt" über die darin vorgenommene rechtliche Definition des Sexualitätsbegriffs geäußert. Biden ist nach John F. Kennedy der zweite römisch-katholische Politiker an der Spitze der Vereinigten Staaten.