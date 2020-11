Mehrere Verletzte bei Angriff in Oberhausen

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Ein Mann hat im nordrhein-westfälischen Oberhausen am Donnerstagabend mehrere Menschen mit einer Stichwaffe angegriffen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurden bei dem Vorfall vier Menschen verletzt. Sie werden in Krankenhäusern zum Teil intensivmedizinisch betreut. Mindestens eine Person schwebe in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen und ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt.