Mehrere Verletzte bei Ski- und Alpinunfällen in Kärnten

Rettungshubschrauber standen vier Mal im Einsatz

Mehrere Personen sind am Samstag bei Ski- und Alpinunfällen in Kärnten zum Teil schwer verletzt worden, sie wurden von Rettungshubschraubern geborgen und in Krankenhäuser geflogen. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit. Bei einer Skitour in Zell-Pfarre prallte eine 27-Jährige gegen einen Baum. Im Skigebiet Gerlitzen stürzten ein 47-Jähriger und eine Frau (56). Bei einer Skitour bei Spittal verletzte sich eine Tiroler Tourengeherin (53).

Die Klagenfurterin (27) war bei einer Skitour von Zell-Pfarre in das Koschutakar gestürzt und gegen einen Baum geprallt. Sie konnte einen Notruf absetzen und noch selbstständig bis zum Koschutahaus absteigen. Dort wurde sie von acht mittlerweile eingetroffenen Bergrettungsleuten erstversorgt und dann vom Rettungshubschrauber Christophorus 11 in das UKH Klagenfurt gebracht.

Auf der Gerlitzen kam am Nachmittag ein Villacher Skifahrer (47) auf der Gegendtalerabfahrt zu Sturz. Der Mann erlitt Kopfverletzungen und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK1 ins UKH Klagenfurt geflogen. Gegen 13.30 Uhr stürzte auf der Pacheinerabfahrt der Gerlitzen eine 56-jährige Villacher Skifahrerin, sie wurde mit Knieverletzungen vom RK1 in das LKH Villach gebracht.

Bei der Abfahrt nach einer Skitour im Astental in der Gemeinde Mörtschach (Bezirk Spittal/Drau) zog sich eine 53-jährige Frau aus dem Tiroler Bezirk Jenbach zu Mittag eine schwere Beinverletzung zu. Die Tourengeherin wurde von der Besatzung des Rettungshubschraubers RK1 geborgen und in das Osttiroler BKH Lienz gebracht.