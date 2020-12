Mehrmals geflüchtet - Kopf von krimineller Bande in Italien gefasst

Seit 2018 wegen schwerer Erpressung gesucht

Die Polizei hat nahe der süditalienischen Metropole Neapel einen seit zwei Jahren gesuchten Kriminellen festgenommen, der immer wieder spektakulär entkommen war. Der Mann sei in der Gemeinde Gragnano nahe seines Hauses von den Beamten gefasst worden, teilte die Polizei am Montag mit. Er war seit 2018 wegen schwerer Erpressung gesucht worden. Der Mann gilt als Kopf einer kriminellen Bande, die illegale Geschäfte in und um Gragnano herum abwickelte.

Der 40-Jährige war den Angaben zufolge in den Jahren zuvor immer wieder der Polizei entkommen. 2013 entwischte er einer Einheit der Carabinieri, die ihn kontrollieren wollte. Zwei Jahre später floh er vor der Polizei, indem er an einer Autobahn-Überführung ins Leere sprang. 2018 wollten ihn die Behörden verhaften. Er entging dem Haftbefehl jedoch mit einer Flucht durch ein Waldgebiet.

Die Ermittler fanden in der Zwischenzeit heraus, dass der Kriminelle immer wieder in die Häuser seiner Familie in Gragnano zurückkehrte. Trotz des gut abgeschirmten Anwesens mit Überwachungskameras und Wachhunden gelang den Polizisten diesmal die Festnahme. Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge hatte der Mann eine zentrale Position in dem Gebiet um Gragnano im Zusammenhang mit der Camorra-Mafia.