Meinungen nach Ligaspiel St. Pölten - Admira (2:2)

Stimmen nach St. Pölten - Admira (2:2):

Robert Ibertsberger (St. Pölten-Trainer): "Leider haben wir nie wirklich die Kontrolle über das Spiel bekommen. Die Admira hat den Punkt heute mehr gewollt und ihn deshalb auch bekommen."

Damir Buric (Admira-Trainer): "Das war ein interessantes Derby mit vielen interessanten Strafraumszenen. Meine Jungs haben nie aufgegeben und sich völlig verdient einen Punkt geholt."

Daniel Schütz (St. Pölten-Stürmer): "Wir haben zu wenig zweite Bälle bekommen. Nach vorne ging bei uns zu wenig."

Matthias Ostrzolek (Admira-Verteidiger via Sky): "Beide Mannschaften haben auf einem schwierigen Platz ein gutes Spiel gemacht. Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen, gehen 1:0 in Führung, können eigentlich das 2:0 oder 3:0 machen und dann bekommen wir einen Nackenschlag. In der zweiten Halbzeit haben wir dann wieder ein sehr gutes Spiel gemacht."