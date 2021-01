Meinungen zum Ligaspiel Altach - Sturm Graz (2:1)

Stimmen nach Altach - Sturm Graz (2:1, via Sky):

Alex Pastoor (Altach-Trainer): "Natürlich sind wir froh. Das hat gezeigt, was in der Mannschaft steckt: von der Energie und Disziplin her, aber auch fußballerisch. Ich bringe immer viel Optimismus mit, manchmal zu viel. Aber wenn man dieses Spiel anschaut, dann ist dieser Optimismus gerechtfertigt."

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): "Es waren 20 Minuten, in denen ein halbwegs normales Spiel möglich war, da haben wir dominiert. Danach hat Altach es etwas schneller begriffen, wie man auf diesem Platz spielt. Sie waren präsenter, haben uns das Leben extrem schwer gemacht. Aber dass man beim ersten Gegentor nach einem ruhendem Ball eine dermaßen klare Abseitssituation nicht sehen kann ... In der zweiten Hälfte hat meine Truppe alles probiert, es war ein ausgeglichenes Spiel. Daher kein Vorwurf an meine Truppe."