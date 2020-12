Memoiren von Ex-Berlinale-Chef Kosslick sollen im Februar erscheinen

Autobiografie trägt den Titel "Immer auf dem Teppich bleiben"

Der frühere Direktor der Filmfestspiele in Berlin, Dieter Kosslick (72), will ein Buch veröffentlichen. Die Autobiografie "Immer auf dem Teppich bleiben" erscheine am 2. Februar 2021, teilte der Verlag Hoffmann und Campe am Mittwoch in Hamburg mit. Das Buchprojekt wurde bereits 2018 angekündigt. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Kosslick leitete die Filmfestspiele von 2001 bis 2019.