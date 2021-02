Mensch und Maschine: Clavadetschers "Die Erfindung des Ungehorsams"

Dritter Roman der Schweizer Autorin ist ein Loblied auf das Erfinden und verbindet poetische und exakte Elemente miteinander (Von Beat Mazenauer/Keystone-SDA)

"Die Erfindung des Ungehorsams" ist Martina Clavadetschers dritter Roman. Sie erzählt von drei Menschen, die den ihnen auferlegten Zwängen entkommen wollen - und verwischt dabei die Grenze zwischen Mensch und Maschine.

Der Mensch ist frei geboren, konstatierte Rousseau. In diesem Punkt unterscheidet sich der Mensch von dem, was wir Künstliche Intelligenz nennen. Vielleicht aber liegen die beiden Sphären näher beieinander, als wir auf Anhieb denken. In "Die Erfindung des Ungehorsams" eröffnet Martina Clavadetscher dieses mit Minen gespickte Feld zwischen Mensch und Maschine auf poetisch eigenwillige Weise.

Ganz am Ende ruft die Erzählerin Iris begeistert aus, wie schön das Erfinden doch sei. Was meint die Autorin damit? Clavadetscher antwortet mit Nachdruck: "Das Erfinden ist schlicht wunderbar." Der Drang, etwas neu zu schöpfen, sei ganz und gar menschlich. "Wird uns je das Erfinden genommen, verkümmern wir zu Robotern."

In ihrem Roman geht es um Menschen und um programmierte Bots, also um natürliche und künstliche Intelligenz. Clavadetscher verknüpft die beiden Sphären, indem sie in drei ineinander verschachtelten Geschichten von drei Frauen erzählt, die auf der Suche sind nach dem "Kern" ihrer selbst und nach einem Ausweg aus ihrem Gehorsam.

In einer Wohnung in Manhattan rettet sich Iris, um der Langeweile zu entkommen, ins abendliche Erzählen. Einem kleinen Publikum berichtet sie von ihrer Halbschwester Ling, einer Arbeiterin in einer Fabrik für Sexpuppen. Wegen ihrer akkuraten Genauigkeit wird diese in ein Speziallabor versetzt, wo einer der Puppen Worte und Sätze eingetrichtert werden, damit sie kommunikative Kompetenzen erlangt.

Zur Sprache gekommen, besinnt sich diese Puppe auf ihre eigene Herkunft, wie sie sagt, und rückt eine Frau aus dem 19. Jahrhundert ins Licht. 1843 befeuerte Ada Lovelace (1815-1852), die Tochter Lord Byrons, mit ihren "Notizen" das moderne algorithmische Denken. Doch weil Ada eine Frau war, blieb sie zuerst einmal für Jahrzehnte verdrängt und vergessen.

Warum Ada Lovelace? Martina Clavadetscher ist fasziniert von dem, wie sie sagt, "widerständigen Funken", mit dem diese ihr mathematisches Wissen "in die Welt hinausschleuderte", obwohl ihr als Frau nicht einmal der Besuch einer Bibliothek gestattet war. Ada sprengte zu ihrer Zeit das Gefängnis der sozialen Normen.

Iris hingegen kann keine derartige Genialität ins Feld führen, deshalb versucht sie es auf andere Weise. Clavadetscher formuliert es pointiert: "Selbstbestimmung und Eigensinn durch Narration. Fiktion und Lügen werden zur größten Freiheit" für Iris. Darin liegt der Kern dieses Buches. Der Ungehorsam ist eine Errungenschaft des Erzählens. Wer erzählt, erschafft sich selbst neu.

Die Geschichte von Ling und der Sexpuppen-Fabrik muss nicht wahr sein. Aber es gibt sie, weil sie erzählt wird - und weil sie in Martina Clavadetschers Buch zu lesen ist. Allein schon das Bild von Lings Arbeitsplatz frappiert: eine Halle mit Frauenkörpern aus Latex, die ohne Kopf an Haken aufgehängt sind wie Schlachtvieh. Die Autorin kennt es von einer Fotoreportage. Es habe sie nicht mehr losgelassen, sagt sie, wie hier Frauen in einem "serienmäßigen Schöpfungsakt, grotesk und anmaßend", erschaffen werden.

Bemerkenswert ist dabei, dass sie in ihrem Buch nicht auf den frivolen Gebrauch der Sexpuppen schielt, sondern spannendere Zusammenhänge herstellt. Indem eine der Puppen zum Forschungsobjekt für Spracherwerb wird, verlegt sich die Schöpfung ins Sprachliche, Geistige.

Genau hier stellen sich, angesichts von Alexa oder Siri, heute zahlreiche Fragen. Clavadetscher gibt sich dabei ungehorsam. Anstatt eine strikte Trennung vorzunehmen, werden die Differenzen zwischen Human und Bot bei ihr schummrig, so dass auf einmal der Verdacht aufkommt, ob nicht Iris oder Ling selbst künstlich sein könnten.

Darauf angesprochen, fragt die Autorin zurück: "Ist es wichtig, diese Unterschiede zwischen Mensch und Maschine überhaupt zu machen?" Ja, weshalb eigentlich. Die Frauen, die sie in ihrem Roman schildert, erscheinen unfrei wie künstliche Bots. Das eröffnet neue Felder des Denkens.

Clavadetschers Roman entzieht sich strikten Zuordnungen. Dafür verantwortlich ist die Schreibweise, die poetische und exakte Elemente miteinander verbindet. Der Flattersatz mit unregelmäßig langen Zeilen erzeugt eine stark rhythmisierte Struktur. Lyrische und theatrale Elemente bringen einen ganz eigenen Erzählton hervor.

"Die Erfindung des Ungehorsams" besetzt so das aktuelle Thema der Forschung an künstlicher Intelligenz mit der Lust am Erfinden und Erzählen. Die realistische, technische Kontext wird eingebettet in ein feines Netz von motivischen Beziehungen und behält so jederzeit etwas schwebend Zwielichtiges.

(S E R V I C E - Martina Clavadetscher: "Die Erfindung des Ungehorsams", Unionsverlag, 278 Seiten, 22,70 Euro)