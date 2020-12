Menschen in Ghana zur Wahl des Präsidenten und Parlaments aufgerufen

Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber und früherem Staatschef erwartet

Im westafrikanischen Ghana haben am Montag die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen begonnen. Die mehr als 17 Millionen Stimmberechtigten haben die Wahl zwischen zwölf Kandidaten für das höchste Staatsamt, darunter drei Frauen. Als Favoriten gelten Amtsinhaber Nana Akufo-Addo und sein Vorgänger John Mahama. Umfragen sagen einen knappen Wahlsieg für Akufo-Addo voraus.

Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr (MEZ) geöffnet, die Ergebnisse werden binnen 24 Stunden nach Schließung der Wahllokale erwartet.

Die beiden Hauptkonkurrenten um das Präsidentenamt treffen zum dritten Mal in Folge aufeinander: 2012 gewann der 62-jährige Mahama knapp vor dem 76-jährigen Akufo-Addo, der ihn vier Jahre später ablöste. In der unter Corona-Einschränkungen abgehaltenen Wahl stimmen die Menschen auch über die 275 Abgeordneten des Parlaments ab.

Viele Ghanaer zeigten sich im Vorfeld besorgt darüber, dass von Parteien angeheuerte "Bürgerwehren" Probleme in den Wahllokalen verursachen könnten. In der Vergangenheit war es Ghana jedoch stets gelungen, die Gewalt nach Wahlen einzudämmen und friedliche Machtwechsel herbeizuführen - anders als in vielen anderen Ländern Westafrikas.